Болгарский волейболист сравнил свою родину и Россию

16:13, 19 марта 2026

Волейболист «Локомотива» Николов заявил, что Россия и Болгария похожи
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Marcin Golba / Getty Images

Болгарский волейболист новосибирского «Локомотива» Симеон Николов сравнил свою родину и Россию. Его слова приводит «Чемпионат».

Спортсмен высоко оценил Россию. 19-летний игрок заявил, что обе страны очень похожи. Он назвал Россию хорошей страной с гостеприимными людьми.

Николов перешел в «Локомотив» в 2025 году. До этого он выступал в NCAA и болгарском «Левски».

Ранее канадский хоккеист московского «Динамо» Дилан Сикура сравнил уровень безопасности в России и США. По мнению игрока, в России гораздо безопаснее.

