Чуть не потерявший палец во время матча игрок «Галатасарая» одной фразой оценил инцидент

Футболист «Галатасарая» Ланг написал, что операция на пальце прошла успешно

Полузащитник турецкого «Галатасарая» Ноа Ланг, арендованный из «Наполи», прокомментировал полученную во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля» травму. Об этом сообщается на странице спортсмена в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Дерьмо случается», — написал футболист. Он рассказал, что операция прошла успешно.

Во время встречи на «Энфилде» Ланг ударился рукой о рекламный щит и отрезал часть большого пальца правой руки. Игрока немедленно унесли на носилках и доставили в больницу Ливерпуля.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» разгромил «Галатасарай» со счетом 4:0 (4:1 по сумме двух встреч) и вышел в четвертьфинал турнира. Остальные участники также были определены.