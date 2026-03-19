Чуть не потерявший палец во время матча игрок «Галатасарая» одной фразой оценил инцидент

Полузащитник турецкого «Галатасарая» Ноа Ланг, арендованный из «Наполи», прокомментировал полученную во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля» травму. Об этом сообщается на странице спортсмена в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
«Дерьмо случается», — написал футболист. Он рассказал, что операция прошла успешно.
Во время встречи на «Энфилде» Ланг ударился рукой о рекламный щит и отрезал часть большого пальца правой руки. Игрока немедленно унесли на носилках и доставили в больницу Ливерпуля.
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» разгромил «Галатасарай» со счетом 4:0 (4:1 по сумме двух встреч) и вышел в четвертьфинал турнира. Остальные участники также были определены.