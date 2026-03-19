Эксперты назвали фаворита Лиги чемпионов перед четвертьфиналами

Эксперты назвали «Арсенал» фаворитом Лиги чемпионов перед четвертьфиналами

Эксперты назвали главного фаворита Лиги чемпионов сезона-2025/2026 перед стартом четвертьфиналов. Об этом сообщает «Чемпионат».

Букмекеры посчитали, что лондонский «Арсенал» остается лидером гонки за титул с коэффициентом 3,40, опережая остальных участников плей-офф. Команда Микеля Артеты в 1/4 финала встретится с «Спортингом», на чьи шансы букмекеры дают котировку 50,00.

Шансы действующего чемпиона — французского ПСЖ — оценили в 6,50. Соперник парижан по следующему раунду — английский «Ливерпуль» (10,00).

Ранее восемь команд вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов сезона-2025/2026. По итогам двух матчей 1/8 финала в следующую стадию прошли мадридский «Реал», ПСЖ, «Арсенал», «Спортинг», испанская «Барселона», мюнхенская «Бавария», мадридский «Атлетико» и английский «Ливерпуль».