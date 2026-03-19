Захарова назвала бывшего премьера Британии адским лицемером

Захарова назвала экс-премьера Великобритании Мейджора адским лицемером

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала экс-премьера Великобритании Джона Мейджора, раскритиковавшего военную операцию США и Израиля против Ирана, адским лицемером. Соответствующую публикацию она разместила в своем Telegram-канале.

«Видимо, совсем забыл Джон Мейджор, как в 2003 году в интервью ВВС ["Би-би-си"] назвал нападение США и Британии на Ирак "восстановлением там нормальной жизни". Ни одной резолюции СБ ООН в пользу "законного основания для войны" принято не было», — написала дипломат.

По словам Захаровой, тогда попытка получить «законное основание» от Совета Безопасности (СБ) ООН была предпринята, однако экс-госсекретарь США Колин Пауэлл продемонстрировал в ООН пробирку, якобы доказывающую наличие у Багдада химического оружия. Позднее оказалось, что порошок был ненастоящим и доказательств наличия у Ирака такого оружия не было.

«И сейчас, критикуя агрессию США и Израиля против Ирана, он будет доказывать, что "никогда такого не было?". Нет уж. Тут больше подходит сакраментальное "и вот опять". Какие же адские лицемеры», — отметила Захарова.

Бывший премьер-министр Великобритании Джон Мейджор раскритиковал действия США и Израиля из-за того, что страны не попытались «заручиться резолюцией ООН, которая дала бы законное основание войне» против Ирана.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.