07:13, 20 марта 2026Мир

Фон дер Ляйен попала в скандал и столкнулась с требованием уйти в отставку

Депутат ЕП Зайончковская-Герник: Фон дер Ляйен потеряла легитимность в Европе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Philipp von Ditfurth / Globallookpress.com

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен попала в скандал из-за вмешательства в предстоящие выборы в Венгрии. Об этом заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X.

По ее словам, фон дер Ляйен и ее окружение используют свои инструменты влияния для вмешательства в выборы и влияния на их исход. Из-за подобных методов глава ЕК окончательно утратила легитимность и должна уйти в отставку, считает депутат.

«Это скандал! <…> Деградировавшие псевдоэлиты ЕС, погрязшие в различных коррупционных скандалах, будут решать, какой контент в социальных сетях венгры смогут видеть, а какой — нет. (...) Люди, даже не избранные демократическим путем гражданами, нагло нарушают закон, договоры ЕС и навязывают нам свои диктаты. Вся Европейская комиссия — руки прочь от свободных граждан и их государств!» — потребовала она.

Ранее газета Politico со ссылкой на европейских чиновников сообщила, что лидеры лидеры стран Европейского союза (ЕС) рассматривают меры воздействия на Венгрию после выборов из-за блокировки кредита Украине. Отмечалось, что «расплата неизбежна независимо от результатов выборов, но наступит гораздо быстрее, если премьер-министр Виктор Орбан будет переизбран».

    Последние новости

    «Плана Б не существует». Макрон оценил бунт Венгрии и Словакии по вопросу кредита для Украины и порассуждал о доверии к ЕС

    Госдеп США начал искать куратора для ВСУ

    Порнозвезде предъявили обвинения в оскорблении нравственности после секса с тысячей мужчин

    КНДР переняла опыт России на СВО и создала новый вид войск

    Пиво в России резко подорожало

    Бывшего иранского футболиста ряда клубов РПЛ исключили из сборной страны

    Описана ситуация с выявлением новых очагов пастереллеза в Новосибирской области

    На Западе признали фиаско с Россией и Ираном

    Правоохранители начнут розыск осужденного в российском регионе «крабового короля»

    Чемпион Украины по картингу стал обучать российских военных в зоне СВО

    Все новости
