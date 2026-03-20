Футболист Соболев рассказал о людях-паразитах в «Спартаке»

Футболист «Зенита» Соболев рассказал о людях-паразитах в «Спартаке»

Футболист «Зенита» Александр Соболев рассказал о людях-паразитах в «Спартаке». Его слова приводит «РБ Спорт».

«В клубе есть несколько определенных людей, которые делают "Спартаку" только хуже. И в том числе из-за этих людей я тоже ушел. Если клуб уберет этих паразитов — а клуб прекрасно знает, что это за люди, — "Спартак" станет лучше», — сказал Соболев.

Также футболист рассказал о факторах, побудивших его к уходу из клуба в 2024 году. «Был октябрь или ноябрь 2023-го. Встретился с руководством и сообщил о желании уйти. Окончательно решил уйти после того, как меня не взяли на финал Пути РПЛ против "Балтики"», — заявил Соболев.

Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел в составе петербуржцев 28 матчей, в которых забил восемь голов и сделал две результативные передачи.