Футболист Соболев рассказал о людях-паразитах в «Спартаке»

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
20:30, 20 марта 2026Спорт

Футболист «Зенита» Соболев рассказал о людях-паразитах в «Спартаке»
Владислав Уткин

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Футболист «Зенита» Александр Соболев рассказал о людях-паразитах в «Спартаке». Его слова приводит «РБ Спорт».

«В клубе есть несколько определенных людей, которые делают "Спартаку" только хуже. И в том числе из-за этих людей я тоже ушел. Если клуб уберет этих паразитов — а клуб прекрасно знает, что это за люди, — "Спартак" станет лучше», — сказал Соболев.

Также футболист рассказал о факторах, побудивших его к уходу из клуба в 2024 году. «Был октябрь или ноябрь 2023-го. Встретился с руководством и сообщил о желании уйти. Окончательно решил уйти после того, как меня не взяли на финал Пути РПЛ против "Балтики"», — заявил Соболев.

Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел в составе петербуржцев 28 матчей, в которых забил восемь голов и сделал две результативные передачи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok