13:42, 20 марта 2026

Названа дата возвращения Макгрегора в UFC

The Sun: Конор Макгрегор вернется в UFC 11 июля
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Andrew Couldridge / Action Images / Reuters

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор вернется в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) 11 июля. Эту дату назвало издание The Sun.

Бой с участием спортсмена должен пройти на турнире UFC 330 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Соперник пока не известен. По информации источника, представители Макгрегора провели переговоры с руководством UFC, которые прошли успешно.

Ранее о переговорах c UFC рассказал сам Макгрегор. Он анонсировал скорое возвращение и допустил, что оно состоится на турнире в Белом доме 14 июня.

Макгрегор провел последний поединок в UFC летом 2021 года, проиграв американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги и после этого не принимал участия в боях.

    Последние новости

    Скончался почетный патриарх раскольнической Православной церкви Украины

    В российском городе мать и бабушка ребенка избили врача-педиатра и взяли его в заложники

    Москвичам рассказали о погоде на выходных

    Назван срок задержки кредита для Украины Венгрией

    Банк России высказался о связи решений по ставке с возможными бюджетными изменениями

    Россиянам рассказали об оптимальном режиме дня после равноденствия

    Зеленский заявил об одном военном запросе от США

    По американскому F-35 в Иране ударила ракета с внедорожника

    Поклонская поздравила россиян с праздником пробуждения воды

    Трое полицейских попали под следствие за задержание с превышением полномочий

    Все новости
