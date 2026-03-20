13:40, 20 марта 2026Интернет и СМИ

Послу Израиля выразили протест из-за атаки на сотрудников российского канала

Маргарита Щигарева
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Москва выразила протест послу Израиля в России Одеду Йосефу из-за атаки на сотрудников телеканала RT в Ливане. Об этом сообщил официальный канал МИД РФ в Telegram.

Отмечается, что 20 марта замминистра иностранных дел России Георгий Борисенко встретился с Йосефом. «С российской стороны заявлен протест в связи с обстрелом сотрудников съемочной группы телеканала RT, получивших ранения в результате ракетной атаки израильских ВВС на юге Ливана», — раскрыли в МИД.

Послу также указали на необходимость тщательного расследования обстрела и недопущения подобных ситуаций в будущем.

Ранее стало известно, что встреча Йосефа с представителем российского МИД продлилась 40 минут. От общения с журналистами посол отказался.

Сотрудники филиала RT в Ливане, журналист Стив Суини и его оператор, получили ранения в результате атаки Израиля на юге страны 19 марта. По данным издания, израильский самолет выпустил ракету по машине, в которой находились журналист и оператор. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал случившееся недопустимым.

