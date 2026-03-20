Россиянин лишился 3 миллионов рублей из-за пенальти на 90-й минуте в матче Лиги чемпионов

Клиент букмекерской компании (БК) поставил три миллиона рублей на ничью в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и лондонским «Тоттенхэмом». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Коэффициент на это событие составлял 3,80. До 90-й минуты счет на табло был равным — 2:2, однако россиянин лишился денег из-за реализованного пенальти футболистом «Тоттенхэма» Хави Симонсом.

Клиент БК мог выиграть 11,4 миллиона рублей. Однако его ставка не зашла, и он потерял все деньги.

Ранее клиент букмекерской конторы выиграл 12,3 миллиона рублей, собрав экспресс из четырех матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Он поставил 1,8 миллиона рублей с коэффициентом 6,87.