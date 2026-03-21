09:50, 21 марта 2026

Австралийский пловец побил державшийся 16 лет рекорд

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Фото: @cam_mcevoy

Австралийский пловец Кэмерон Макэвой установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем на открытом чемпионате Китая. Статистика доступна на сайте Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

Рекорд, который держался 16 лет, принадлежал бразильцу Сезару Сьелу и составлял 20,91 секунды; Макэвой преодолел дистанцию за 20,88 секунды, побив его достижение на 0,03 секунды. Спортсмен улучшил личный рекорд на 0,18 секунды.

Макэвой завоевал золотую медаль на Олимпиаде‑2024. Также на его счету два титула чемпиона мира и три бронзовые олимпийские награды, завоеванные в 2016 и 2020 годах.

На Олимпийских играх 2024 года в Париже французский пловец Леон Маршан побил результат американца Майкла Фелпса на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Спортсмен проплыл дистанцию за 1 минуту 54,06 секунды, установив олимпийский рекорд.

    Последние новости

    На Западе сделали неожиданное заявление о положении Путина

    В Подмосковье вернут закрывшиеся 15 лет назад вытрезвители

    Появились подробности об атаке «Лютых» на российский город

    Австралийский пловец побил державшийся 16 лет рекорд

    Новая система связи Бундесвера оказалась опасной для жизни военных

    Стало известно о пострадавших при атаке БПЛА на многоквартирный дом в Уфе

    Путин пожелал Ирану преодолеть суровые испытания и подтвердил верную дружбу с Москвой

    Раскрыта новая схема мошенничества через маркетплейсы

    Украинский БПЛА влетел в многоквартирный дом в Уфе

    В России нашли альтернативу полной блокировке Telegram

    Все новости
