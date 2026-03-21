22:33, 21 марта 2026Спорт

«Балтика» дома обыграла «Сочи» и вышла на третье место в РПЛ
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Подгорчук / РИА Новости

Калининградская «Балтика» на своем поле разгромила «Сочи» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 21 марта, и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Александр Филин, Михаил Рядно и Максим Петров, реализовавший пенальти. Кроме того, мяч в свои ворота забил игрок «Сочи» Сергей Волков.

«Сочи» потерпел пятое поражение подряд и с девятью очками остается худшей командой РПЛ, занимая последнее, 16-е место. Новичок элитного дивизиона «Балтика» набрала 42 очка и вышла на третью строчку.

Ранее лидерство в РПЛ упрочил «Краснодар». «Горожане» на своем поле со счетом 5:0 разгромили «Пари Нижний Новгород», набрав 49 очков.

    Последние новости

    БРИКС призвали к независимой роли в конфликте на Ближнем Востоке

    Новичок РПЛ разгромил худшую команду чемпионата и вышел на третье место

    В США призвали не списывать Иран со счетов

    Зеленский рассказал о переговорах по урегулированию с США

    В Британии отказались признать участие в операции против Ирана

    Разведка США признала устойчивость органов власти в Иране

    Дмитриев заявил о попытке ЕС встать в очередь за российскими энергоресурсами

    Подполье сообщило об «очень хорошем прилете» по воинской части ВСУ

    На Украине мужчину мобилизовали во время минуты молчания

    В России раскрыли подробности массового налета украинских дронов

    Все новости
