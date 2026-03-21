Новичок РПЛ разгромил худшую команду чемпионата и вышел на третье место

«Балтика» дома обыграла «Сочи» и вышла на третье место в РПЛ

Калининградская «Балтика» на своем поле разгромила «Сочи» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 21 марта, и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Александр Филин, Михаил Рядно и Максим Петров, реализовавший пенальти. Кроме того, мяч в свои ворота забил игрок «Сочи» Сергей Волков.

«Сочи» потерпел пятое поражение подряд и с девятью очками остается худшей командой РПЛ, занимая последнее, 16-е место. Новичок элитного дивизиона «Балтика» набрала 42 очка и вышла на третью строчку.

Ранее лидерство в РПЛ упрочил «Краснодар». «Горожане» на своем поле со счетом 5:0 разгромили «Пари Нижний Новгород», набрав 49 очков.