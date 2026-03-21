Олимпийский чемпион рассказал об ушедшем от России на 150 лет вперед Китае

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов порассуждал о жизни в СССР и современной России. Об этом сообщает Sport24.
По мнению бывшего спортсмена, в СССР не жилось лучше. «Я послевоенный ребенок, у нас было босоногое детство. Не было лыж — я к бутсам прибил часть от транспортерной ленты комбайна и сделал лыжи на ботинках. И это надо называть, что мы жили лучше?» — отметил Тихонов.
Экс-биатлонист навал примером для современной России Белоруссию. «А про Китай вообще не говорю. Они от России ушли на 150 лет вперед», — добавил Тихонов.
Ранее Тихонов раскритиковал состояние российской экономики и спорта. «В России нет ничего лучшего в мире. В спорте мы сейчас никто», — заявил он.