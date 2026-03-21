Олимпийский чемпион рассказал об ушедшем от России на 150 лет вперед Китае

Чемпион ОИ Тихонов рассказал об ушедшем от России на 150 лет вперед Китае

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов порассуждал о жизни в СССР и современной России. Об этом сообщает Sport24.

По мнению бывшего спортсмена, в СССР не жилось лучше. «Я послевоенный ребенок, у нас было босоногое детство. Не было лыж — я к бутсам прибил часть от транспортерной ленты комбайна и сделал лыжи на ботинках. И это надо называть, что мы жили лучше?» — отметил Тихонов.

Экс-биатлонист навал примером для современной России Белоруссию. «А про Китай вообще не говорю. Они от России ушли на 150 лет вперед», — добавил Тихонов.

Ранее Тихонов раскритиковал состояние российской экономики и спорта. «В России нет ничего лучшего в мире. В спорте мы сейчас никто», — заявил он.