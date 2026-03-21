Олимпийский чемпион рассказал об ушедшем от России на 150 лет вперед Китае

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
06:28, 22 марта 2026

Чемпион ОИ Тихонов рассказал об ушедшем от России на 150 лет вперед Китае
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов порассуждал о жизни в СССР и современной России. Об этом сообщает Sport24.

По мнению бывшего спортсмена, в СССР не жилось лучше. «Я послевоенный ребенок, у нас было босоногое детство. Не было лыж — я к бутсам прибил часть от транспортерной ленты комбайна и сделал лыжи на ботинках. И это надо называть, что мы жили лучше?» — отметил Тихонов.

Экс-биатлонист навал примером для современной России Белоруссию. «А про Китай вообще не говорю. Они от России ушли на 150 лет вперед», — добавил Тихонов.

Ранее Тихонов раскритиковал состояние российской экономики и спорта. «В России нет ничего лучшего в мире. В спорте мы сейчас никто», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok