«Ахмат» раскрыл детали состояния потерявшего сознание после удара коленом в голову игрока

Футболисту «Ахмата» Богосавацу предстоит лечение в течение семи дней после удара

В грозненском «Ахмате» раскрыли детали о состоянии защитника команды Мирослава Богосаваца, который получил травму в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова». Об этом сообщается в Telegram-канале команды.

В клубе рассказали, что игроку предстоит медикаментозное лечение в течение семи-десяти дней. Отмечается, что у футболиста не выявили перелома лицевых костей, и это «самая приятная новость в данном случае». В клубе уточнили, что Богосавац ничего не помнит из случившегося эпизода.

Инцидент произошел 21 марта в матче «Ахмата» с «Ростовом». Богосавац потерял сознание после удара коленом в голову от защитника ростовчан Андрея Ланговича.

Врачи диагностировали у игрока легкое сотрясение мозга и рваную рану верхней губы. Отмечалось, что состояние Богосаваца удовлетворительное.