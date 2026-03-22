Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
19:48, 22 марта 2026Спорт

«Ахмат» раскрыл детали состояния потерявшего сознание после удара коленом в голову игрока

Футболисту «Ахмата» Богосавацу предстоит лечение в течение семи дней после удара
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В грозненском «Ахмате» раскрыли детали о состоянии защитника команды Мирослава Богосаваца, который получил травму в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова». Об этом сообщается в Telegram-канале команды.

В клубе рассказали, что игроку предстоит медикаментозное лечение в течение семи-десяти дней. Отмечается, что у футболиста не выявили перелома лицевых костей, и это «самая приятная новость в данном случае». В клубе уточнили, что Богосавац ничего не помнит из случившегося эпизода.

Инцидент произошел 21 марта в матче «Ахмата» с «Ростовом». Богосавац потерял сознание после удара коленом в голову от защитника ростовчан Андрея Ланговича.

Врачи диагностировали у игрока легкое сотрясение мозга и рваную рану верхней губы. Отмечалось, что состояние Богосаваца удовлетворительное.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok