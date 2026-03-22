Потерявший сознание после удара коленом в голову игрок «Ахмата» обратился к болельщикам

16:18, 22 марта 2026Спорт

Потерявший сознание после удара ногой в голову Богосавац обратился к болельщикам
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Telegram-канал «ФК «Ахмат» Грозный»

Защитник грозненского «Ахмата» Мирослав Богосавац записал видеообращение болельщикам после того, как получил травму в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова». Ролик опубликован в Telegram-канале грозненцев.

«Хочу поблагодарить всех за поддержку. Самое важное, что я ничего не сломал, продолжаю лечиться», — сказал серб.

Он также поблагодарил игрока «Ростова» Андрея Ланговича, в столкновении с которым получил повреждение. «Он написал мне после игры. Я знаю, что он не специально, и такое в футболе бывает», — отметил Богосавац.

Ранее стал известен диагноз серба, который получил от Ланговича удар коленом в голову, потерял сознание и был госпитализирован. У него диагностировали сотрясение мозга и рваную рану губы.

Матч прошел 21 марта. «Ахмат» победил «Ростов» со счетом 1:0.

