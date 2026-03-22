Во Франции раскрыли отношение ЕС к конфликту на Ближнем Востоке

Депутат Европарламента Мариани: В ЕС напуганы из-за конфликта на Ближнем Востоке

Страны Европейского союза (ЕС) напуганы возможными последствиями конфликта на Ближнем Востоке. Такую позицию высказал депутат Европарламента от правой французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани, передает РИА Новости.

«Каждое европейское государство без исключения с глубокой озабоченностью наблюдает за этой эскалацией: даже те, которые официально поддерживают позицию США или сохраняют видимость нейтралитета», — раскрыл он.

Между лидерами двух ведущих в ЕС государств канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном произошел раскол из-за конфликта на Ближнем Востоке, что мешает Европейскому союзу (ЕС) выработать единую позицию по войне США с Ираном.

Ранее Трамп заявил, что США уничтожат ряд электростанций Ирана, если Ормузский пролив не будет открыт в течение 48 часов. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис оценил действия Трампа как иррациональные и противоречивые.