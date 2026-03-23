Глава IIHF оценил достижение забросившего тысячу шайб в НХЛ Овечкина

Глава IIHF Тардиф назвал невероятными тысячу шайб в НХЛ Овечкина

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф оценил достижение российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, забросившего тысячу шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что IIHF отреагирует на событие на своем сайте. «Конечно, 1000 — это громадное и невероятное число», — добавил Тардиф.

Ранее на тысячный гол в НХЛ отреагировал Овечкин. «Всегда приятно чего-то достичь, и это был важный гол», — заявил хоккеист.

Овечкин забросил тысячную шайбу в НХЛ 22 марта в матче против «Колорадо Эвеланш». Теперь на счету россиянина 923 гола в 1562 матчах в чемпионатах лиги и 77 шайб в 161 встрече в плей-офф.