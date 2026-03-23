Канадский хоккеист клуба КХЛ рассказал об удививших его в России вещах

Канадец из «Автомобилиста» Спронг заявил, что в РФ его удивила чистота на улицах

Канадский форвард екатеринбургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» Даниэль Спронг рассказал о вещах, которые его удивили в России. Его слова приводит «Матч ТВ».

Хоккеист выделил чистоту на улицах и приветливость людей. «Отдельно хочу отметить болельщиков. В отличие от Америки, тут в каждом городе, даже на каждом стадионе, у фанатов свой стиль», — добавил Спронг.

Канадец начал выступать в КХЛ в 2025 году, подписав контракт с московским ЦСКА. В январе его обменяли в «Автомобилист».

Ранее канадский хоккеист казанского «Ак Барса» Нэйтан Тодд назвал наиболее удивившую его вещь в России. Спортсмен отметил цены. По его словам, в России все намного дешевле, чем в Канаде.