16:04, 23 марта 2026Мир

МИД оценил действия Европы после атаки на российский газовоз

МИД: Россия считает неприемлемым молчание Европы после атаки на Arctic Metagaz
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Marina Militare / Reuters

Москва считает неприемлемым молчание стран Европы после атаки на российский газовоз Arctic Metagaz в Средиземном море. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД России.

«Ни одно европейское государство не осудило подобные действия своих украинских подопечных. В этом случае Европа становится не просто молчаливым свидетелем, но и непосредственным соучастником бесчинств киевского режима», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

МИД считает такую позицию нарушающей Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. Москва намерена использовать все имеющиеся политические и правовые инструменты для обеспечения уважения принципа свободы судоходства.

«Те, кто нацелен превратить Балтийское море, а также другие акватории во внутренние воды НАТО и ЕС должны понимать, что случаи разбоя и беспредела не останутся без реакции с нашей стороны с использованием всех необходимых средств», — подчеркнули в МИД России.

3 марта безэкипажные катера Украины атаковали с территории Ливии российское судно, перевозившее сжиженный природный газ. В этот момент танкер находился в непосредственной близости от территориальных вод Мальты в Средиземном море, сообщили в Минтрансе.

Президент России Владимир Путин назвал террористической атаку Киева на российский газовоз в Средиземном море.

    Последние новости

    Россия остановила экспорт нефти из ключевых портов

    Лолита прокомментировала скандал с депутатом словами «Норрису точно накакать»

    В российском регионе годовалый ребенок не выжил из-за электронных сигарет

    Поставлен вопрос о собственности на OnlyFans

    Во время жестокой расправы пасынок Намина говорил о дьявольщине

    Россия нашла нового покупателя газа

    Путин и Пашинян договорились встретиться

    В российском городе стало опасно дышать

    25-сантиметровая змея заползла в квартиру и напугала москвичей

    «Летающий радар» Saab заметили над Украиной

    Все новости
