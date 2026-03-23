09:56, 23 марта 2026

Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Amber Searls / Imagn Images / Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Нападающий отметился голом в игре против «Колорадо Эвеланш» (2:3 после овертайма). Шайба стала для него 1000-й в НХЛ с учетом плей-офф.

Второй звездой дня признали шведского форварда «Нэшвилл Предаторс» Филиппа Форсберга, который оформил дубль и сделал результативную передачу во встрече с «Чикаго Блэкхоукс» (3:2 после овертайма). Тройку лучших игроков дня замкнул российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, отразивший все 26 бросков в игре с «Коламбус Блю Джекетс» (1:0).

Ранее на тысячную шайбу Овечкина в НХЛ отреагировал глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф. «Конечно, 1000 — это громадное и невероятное число», — отметил он.

