Переданный Киеву экспериментальный «Леопард» показали на фото

06:05, 23 марта 2026

Переданный Киеву экспериментальный Leopard 1 с новой башней показали на фото
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Архивное фото. Фото: Gregor Fischer / AP

Бельгийская промышленная компания John Cockerill передала Киеву экспериментальный танк Leopard 1А5ВЕ с новой башней и автоматом заряжания. На фотографию машины обратил внимание Telegram-канал Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ).

На снимке показан модернизированный «Леопард», оснащенный башней Cockerill 3105 с орудием Cockerill HP калибра 105 миллиметров. «Согласно опубликованному недавно сообщению одного из источников, представители компании John Cockerill подтвердили, что образец Leopard 1 C3105 находится на испытаниях на Украине, и что полигонный этап испытаний прошел успешно», — пишет ЦАСТ.

Отмечается, что на следующем этапе танк планируют испытать в боевых условиях. John Cockerill предлагает оснастить все переданные Киеву Leopard 1 новой башней.

Двухместная башня Cockerill 3105 сварена из листов алюминиевой брони. Автомат заряжания вмещает до 16 выстрелов. Основное орудие можно дополнить пулеметами, автоматическими гранатометами или пусковыми установками для ракет. Производитель заявляет, что система вооружения адаптирована к стрельбе с закрытых позиций.

В сентябре прошлого года на вооружении Киева заметили обвешанный большим количеством защитных элементов Leopard 1A5. Танк, который изначально отличается недостаточной защищенностью, оснастили решетчатыми экранами и динамической защитой.

