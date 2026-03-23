Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
23:15, 23 марта 2026

Россиянин поставил на киберспорт 400 тысяч рублей и проиграл

Россиянин поставил на Team Spirit 400 тысяч рублей и проиграл
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Клиент букмекерской компании проиграл 400 тысяч рублей на матче Team Spirit и PARIVISION в верхней сетке ST Open Spring 2026. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Россиянин включил победу команды Team Spirit в экспресс из шести событий с коэффициентом 1,43 и общим коэффициентом 4,81, однако проиграл. Игра прошла 21 марта. PARIVISION доминировали.

Ранее россиянин сделал две ставки на киберспорт и выиграл два миллиона рублей. Игрок поставил на турнир Intel Extreme Masters Kraków 2026 по CS2, который проходил в Польше в конце января — начале февраля. Он сделал ставку на победу команды Team Falcons над 3DMAX за 1,34 и на успех коллектива Team Spirit в поединке с G2 Esports за 1,38.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok