10:35, 24 марта 2026

Владислав Уткин
Фото: Alexandre Schneider / Getty Images

Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав объявил о завершении карьеры в возрасте 41 года. Об этом сообщает Globo.

Отмечается, что в субботу, 28 марта, нападающий проведет последний матч в карьере. После этого он станет помощником тренера футбольного клуба «Ретро», в составе которого сейчас выступает.

В России Вагнер Лав известен по выступлениям за ЦСКА. Он играл за красно-синих с перерывами с 2004 по 2013 годы. За это время бразилец сыграл 259 матчей за «армейцев», в которых забил 124 мяча и сделал 53 результативных передачи.

В 2005 году Вагнер Лав выиграл в составе ЦСКА Кубок УЕФА. Кроме того, он стал шестикратным обладателем Кубка России, а также четырехкратным чемпионом и обладателем Суперкубка страны. В мае 2025 года генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что не рассматривает возвращение Вагнера в клуб в качестве футболиста, однако обсудил с ним идеи по развитию команды.

    Последние новости

    Объявлено о сложной ситуации после мощного взрыва в Севастополе

    Францию потрясла серия землетрясений

    В небе заметили F-22 Raptor 2.0

    Украинские спецслужбы хотели закупиться дронами на московском предприятии

    Иран поразил критически важные американские системы ПВО

    Россиянам назвали способы продлить отпуск в 2026 году

    52-летняя российская актриса в откровенном платье появилась на кинопремии

    Стали известны первые действия экс-замглавы Росприроднадзора после выхода на свободу

    Удары российских войск по Славянску попали на видео

    Назван новый повод для роста цен на водку в России

    Все новости
