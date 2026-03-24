Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав объявил о завершении карьеры в возрасте 41 года. Об этом сообщает Globo.

Отмечается, что в субботу, 28 марта, нападающий проведет последний матч в карьере. После этого он станет помощником тренера футбольного клуба «Ретро», в составе которого сейчас выступает.

В России Вагнер Лав известен по выступлениям за ЦСКА. Он играл за красно-синих с перерывами с 2004 по 2013 годы. За это время бразилец сыграл 259 матчей за «армейцев», в которых забил 124 мяча и сделал 53 результативных передачи.

В 2005 году Вагнер Лав выиграл в составе ЦСКА Кубок УЕФА. Кроме того, он стал шестикратным обладателем Кубка России, а также четырехкратным чемпионом и обладателем Суперкубка страны. В мае 2025 года генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что не рассматривает возвращение Вагнера в клуб в качестве футболиста, однако обсудил с ним идеи по развитию команды.