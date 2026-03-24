12:45, 24 марта 2026

Губернатор Севастополя заявил о сложной ситуации после взрыва в многоэтажке. Раскрыты последние данные о жертвах и версиях ЧП

Развожаев: Число пострадавших при взрыве в Севастополе возросло до 12 человек
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Ситуация после мощного взрыва в пятиэтажном доме в Севастополе является сложной, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По словам чиновника, если ранее число пострадавших составляло десять человек, то сейчас оно достигло 12, среди них — трое детей.

Ситуация сложная, но находится под полным контролем всех городских и федеральных служб

Михаил Развожаевгубернатор Севастополя

Развожаев уточнил, что жертвой взрыва стал один человек, а еще один пока числится пропавшим без вести. «Специалисты уже провели первичное обследование. Версия взрыва бытового газа официально исключена (...) Точную причину правоохранительные органы сформулируют по завершении всех экспертиз», — сообщил он.

Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие. Чиновник пообещал, что к восстановлению дома привлекут городских подрядчиков, а на время ремонта здания жильцов поселят в пансионатах и общежитиях.

Кадр: МЧС России / ТАСС

Жертвой стала мать пятерых детей

По данным РИА Новости, жертвой мощного взрыва в пятиэтажном доме стала мать пятерых детей. 50-летняя россиянка работала кассиром в бухгалтерии, а также сиделкой у стариков и инвалидов, уточняет Telegram-канал Mash.

Дочери женщины в больнице, сын пропал без вести.

Для того, чтобы помочь пострадавшим, глава Севастополя призвал жителей города нести вещи первой необходимости. В частности, им потребуются полотенца, одеяла, подушки, а также средства личной гигиены.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Взрыв квалифицировали как преступление по неосторожности

В Следственном комитете сообщили «Ленте.ру», что взрыв квалифицировали как преступление по неосторожности. По данным ведомства, хлопок произошел в одной из квартир на первом этаже. Хозяйка этой квартиры стала одной из жертв происшествия. Ее сын 2006 года рождения числится пропавшим без вести.

Работу спасателей на месте взрыва в жилом доме сняли на видео.

О мощном взрыве в многоквартирном доме на улице Корчагина в Севастополе стало известно в ночь на 24 марта. В здании частично обрушились стены одной из квартир на первом этаже, а также часть внутренних перекрытий и конструкций с первого по третий этаж. В соседних домах взрывной волной выбило стекла, повреждения также получили некоторые припаркованные машины.

Корреспондент ТАСС уточнил, что взрыв повредил минимум шесть многоквартирных домов. Выбитые взрывной волной стекла разлетелись на десятки метров.

    Последние новости

    Губернатор Севастополя заявил о сложной ситуации после взрыва в многоэтажке. Раскрыты последние данные о жертвах и версиях ЧП

    Желание Трампа бомбить Иран объяснили бзиком

    Володин высказался о праве россиянок на аборт

    США предрекли серию терактов

    Одну категорию россиян захотели направлять на спермограмму

    Миллионер-христианин назвал группу страдающих депрессией россиян

    Соревнования по биатлону в России отменили из-за отсутствия снега

    В Кремле прокомментировали сообщения о переговорах США и Ирана

    Получившие 20 тысяч рублей диверсанты из российского города попали на видео

    Лавров сделал заявление о планах Запада против России

    Все новости
