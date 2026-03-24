Губернатор Севастополя заявил о сложной ситуации после взрыва в многоэтажке. Раскрыты последние данные о жертвах и версиях ЧП

Развожаев: Число пострадавших при взрыве в Севастополе возросло до 12 человек

Ситуация после мощного взрыва в пятиэтажном доме в Севастополе является сложной, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По словам чиновника, если ранее число пострадавших составляло десять человек, то сейчас оно достигло 12, среди них — трое детей.

Ситуация сложная, но находится под полным контролем всех городских и федеральных служб Михаил Развожаев губернатор Севастополя

Развожаев уточнил, что жертвой взрыва стал один человек, а еще один пока числится пропавшим без вести. «Специалисты уже провели первичное обследование. Версия взрыва бытового газа официально исключена (...) Точную причину правоохранительные органы сформулируют по завершении всех экспертиз», — сообщил он.

Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие. Чиновник пообещал, что к восстановлению дома привлекут городских подрядчиков, а на время ремонта здания жильцов поселят в пансионатах и общежитиях.

Кадр: МЧС России / ТАСС

Жертвой стала мать пятерых детей

По данным РИА Новости, жертвой мощного взрыва в пятиэтажном доме стала мать пятерых детей. 50-летняя россиянка работала кассиром в бухгалтерии, а также сиделкой у стариков и инвалидов, уточняет Telegram-канал Mash.

Дочери женщины в больнице, сын пропал без вести.

Для того, чтобы помочь пострадавшим, глава Севастополя призвал жителей города нести вещи первой необходимости. В частности, им потребуются полотенца, одеяла, подушки, а также средства личной гигиены.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Взрыв квалифицировали как преступление по неосторожности

В Следственном комитете сообщили «Ленте.ру», что взрыв квалифицировали как преступление по неосторожности. По данным ведомства, хлопок произошел в одной из квартир на первом этаже. Хозяйка этой квартиры стала одной из жертв происшествия. Ее сын 2006 года рождения числится пропавшим без вести.

О мощном взрыве в многоквартирном доме на улице Корчагина в Севастополе стало известно в ночь на 24 марта. В здании частично обрушились стены одной из квартир на первом этаже, а также часть внутренних перекрытий и конструкций с первого по третий этаж. В соседних домах взрывной волной выбило стекла, повреждения также получили некоторые припаркованные машины.

Корреспондент ТАСС уточнил, что взрыв повредил минимум шесть многоквартирных домов. Выбитые взрывной волной стекла разлетелись на десятки метров.