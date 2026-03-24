Канадский хоккеист рассказал о переживаниях из-за переезда в Россию

Канадский хоккеист Спронг рассказал, что переживал из-за переезда в Россию

Канадский нападающий екатеринбургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» Даниэль Спронг рассказал о переживаниях из-за переезда в Россию. Его слова приводит «Матч ТВ».

Хоккеист заявил, что когда летел в Россию, то нервничал по поводу внешнеполитической ситуации. «Надеюсь, что скоро все разрешится, мы все сможем вернуться к нормальной жизни и всем станет легче», — пожелал он.

Канадец начал выступать в КХЛ в 2025 году, подписав контракт с московским ЦСКА. В январе его обменяли в «Автомобилист».

Ранее Спронг рассказал о вещах, которые его удивили в России. Хоккеист выделил чистоту на улицах и приветливость людей.