Канадский хоккеист рассказал о переживаниях из-за переезда в Россию

19:15, 24 марта 2026

Канадский хоккеист Спронг рассказал, что переживал из-за переезда в Россию
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Канадский нападающий екатеринбургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» Даниэль Спронг рассказал о переживаниях из-за переезда в Россию. Его слова приводит «Матч ТВ».

Хоккеист заявил, что когда летел в Россию, то нервничал по поводу внешнеполитической ситуации. «Надеюсь, что скоро все разрешится, мы все сможем вернуться к нормальной жизни и всем станет легче», — пожелал он.

Канадец начал выступать в КХЛ в 2025 году, подписав контракт с московским ЦСКА. В январе его обменяли в «Автомобилист».

Ранее Спронг рассказал о вещах, которые его удивили в России. Хоккеист выделил чистоту на улицах и приветливость людей.

    Последние новости

    Саудовский принц может затянуть конфликт США и Ирана. Войну называют исторической возможностью для передела Ближнего Востока

    Появились подробности о тяжело раненной при мощном взрыве в Севастополе девочке

    ФСБ за три часа нашла десять готовых на диверсию россиян

    Компьютеры подорожают на треть

    В России таксистам разрешили ездить на китайских кроссоверах

    В Москве спрогнозировали раннее пробуждение майских жуков

    В Ленобласти объявили опасность БПЛА

    Стало известно о «мягком перевороте» в Иране после гибели Хаменеи

    Средний сын Бекхэма показал эротическую татуировку

    Стала известна сумма за безопасный проход через Ормузский пролив

    Все новости
