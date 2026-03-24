Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
07:50, 24 марта 2026

Легендарный советский хоккеист оценил жизнь в СССР

Олимпийский чемпион Борис Михайлов заявил, что в СССР люди были дружнее
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов оценил жизнь в СССР. Его слова приводит Sport24.

Легендарный советский хоккеист заявил, что в СССР люди были дружнее и никто никому не завидовал. Он связал это с системой воспитания и образования в школе. «После войны многого не хватало, но я хорошо вспоминаю двор, как мы общались. Сейчас такого, к сожалению, нет», — подчеркнул 81-летний Михайлов.

Михайлов — двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира. Большую часть карьеры он играл за московский ЦСКА.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов порассуждал о жизни в СССР и современной России. По мнению бывшего спортсмена, в СССР не жилось лучше.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok