Легендарный советский хоккеист оценил жизнь в СССР

Олимпийский чемпион Борис Михайлов заявил, что в СССР люди были дружнее

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов оценил жизнь в СССР. Его слова приводит Sport24.

Легендарный советский хоккеист заявил, что в СССР люди были дружнее и никто никому не завидовал. Он связал это с системой воспитания и образования в школе. «После войны многого не хватало, но я хорошо вспоминаю двор, как мы общались. Сейчас такого, к сожалению, нет», — подчеркнул 81-летний Михайлов.

Михайлов — двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира. Большую часть карьеры он играл за московский ЦСКА.

