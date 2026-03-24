Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
09:58, 24 марта 2026

Международная федерация санного спорта рассмотрит вопрос допуска российских юниоров

Владислав Уткин
Фото: Василий Пономарев / РИА Новости

Международная федерация санного спорта (FIL) рассмотрит вопрос допуска российских юниоров с флагом и гимном. Об этом сообщает ТАСС.

Российских саночников-юниоров могут допустить до международных турниров в июне. «Мы получили документы, касающиеся предстоящего конгресса FIL, и в его повестке точно есть этот вопрос. По нему будет проводиться голосование», — рассказала президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.

Также Гарт сообщила, что ее организация ранее неоднократно отправляла запросы насчет допуска российских юниоров. «Но положительного ответа на эти письма мы до сих пор не получили», — заявила функционер.

Конгресс FIL пройдет с 8 по 9 города в немецком городе Берхтесгаден. В декабре 2025 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов без ограничений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok