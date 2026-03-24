Отсидевший «до звонка» Олег Митволь вышел на свободу. Чем он займется и почему требует пересмотра дела о хищении миллиарда рублей?

Освобожденный экс-замглавы Росприроднадзора Митволь встретился с матерью

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь вышел на свободу в связи с окончанием срока лишения свободы.

Митволь был освобожден из исправительной колонии №6 (ИК-6) в подмосковной Коломне, где провел 2,5 года за хищение 951 миллиона рублей при строительстве метро в Красноярске. Сейчас он находится в кругу семьи, но через какое-то время планирует добиваться пересмотра своего дела.

Освобожденный Митволь увиделся с матерью

По словам адвоката Митволя Михаила Шолохова, первым делом после выхода на свободу экс-чиновник увиделся со своей матерью.

В первую очередь [Митволь — прим. «Ленты.ру»] увиделся со своей 88-летней мамой, инвалидом второй группы Адвокат Михаил Шолохов Цитата по РИА Новости

На кадрах первого видео с Митволем, опубликованного после его выхода из колонии, экс-чиновник пьет чай и общается на кухне с матерью.

Экс-чиновник хочет жить в России и заниматься правозащитой

По словам самого Митволя, после освобождения он хочет жить в России — о своих планах экс-чиновник рассказал РИА Новости. Он планирует заниматься правозащитной деятельностью, поскольку у него есть юридическое образование.

Планирую заниматься юридической деятельностью, возможно, правозащитой Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь Цитата по РИА Новости

При этом адвокат Шолохов в беседе с Daily Storm отметил, что его подзащитный, отсидевший свой срок «до звонка», очень «подсадил здоровье» и жалуется на его состояние.

У него [Митволя] возраст большой, поэтому состояние здоровья оставляет желать лучшего Адвокат Михаил Шолохов Цитата по Daily Storm

Митволь требует пересмотра своего дела

Между тем защита Олега Митволя на минувшей неделе подала в Генпрокуратуру ходатайство о пересмотре его уголовного дела о хищении при строительстве метро в Красноярске.

Олег Митволь на праздновании 75-летия лидера ЛДПР Владимира Жириновского в Колонном зале Дома союзов. 25 апреля 2021 года Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Адвокат Шолохов пояснил, что за то время, пока его клиент отбывал наказание, в законную силу вступил приговор по другому делу, обстоятельства которого говорят в пользу того, что Митволь не мог совершить преступление, в котором вынужден был признаться (защитник не стал раскрывать подробности об этом втором приговоре).

В своем обращении к генпрокурору защита экс-чиновника ходатайствует о возбуждении производства по вновь открывшимся обстоятельствам

Митволь надеется, что ему удастся добиться справедливости. Вместе с тем его адвокат указал, что у экс-чиновника накопилось очень много бытовых вопросов, которые он намерен решить. Своими планами Митволь не делится, но «человек с таким опытом и знаниями найдет себе применение в гражданской жизни», отметил его защитник.

Экс-замглавы Росприроднадзора осудили в 2023 году

14 сентября 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска признал Олега Митволя виновным в хищении 951 миллиона рублей при строительстве метро в городе — он был осужден на 4,5 года лишения свободы.

Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь во время первого заседания по своему уголовному делу в Железнодорожном районном суде Красноярска Фото: Дмитрий Мармышев / ТАСС

На слушаниях в особом порядке Митволь подтвердил свое признание вины и рассказал о проблемах со здоровьем, которые у него появились во время пребывания в СИЗО. Кроме того, он заявлял, что у него украли все не арестованные деньги и имущество, а неизвестные якобы покушались на его семью.

По версии следствия, в 2019 году правительство Красноярского края и учрежденная Митволем компания «КрасноярскТИСИЗ» заключили контракт для корректировки проектно-сметной документации строительства метро. Однако подрядчик не выполнил условия и предоставил фиктивные документы.

Митволю отказывались смягчать наказание

В ноябре минувшего года Московский областной суд отказался смягчить наказание осужденному Митволю. По данным издания «Коммерсантъ», администрация колонии указала, что экс-чиновник не встал на путь исправления. Кроме того, Митволь и его родные возместили лишь 2,1 миллиона рублей из общей суммы ущерба на сумму 951 миллион рублей.

Олег Митволь пьет чай вместе с матерью после освобождения из ИК-6 в подмосковной Коломне Кадр: «Известия»

Вместе с тем его защита указывала, что он добросовестно работал в колонии и раскаивался в содеянном. К дисциплинарной ответственности Митволь не привлекался, взысканий не получал и имел одно поощрение. Известно, что осужденный в подмосковной ИК-6 работал заведующим хозяйством клуба.

Ранее, в сентябре 2025 года, Мособлсуд отказал осужденному экс-чиновнику в условно-досрочном освобождении. Тогда же стало известно, что Митволю было отказано и в помиловании.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru