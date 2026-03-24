Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь вышел на свободу в связи с окончанием срока лишения свободы.
Митволь был освобожден из исправительной колонии №6 (ИК-6) в подмосковной Коломне, где провел 2,5 года за хищение 951 миллиона рублей при строительстве метро в Красноярске. Сейчас он находится в кругу семьи, но через какое-то время планирует добиваться пересмотра своего дела.
Освобожденный Митволь увиделся с матерью
По словам адвоката Митволя Михаила Шолохова, первым делом после выхода на свободу экс-чиновник увиделся со своей матерью.
На кадрах первого видео с Митволем, опубликованного после его выхода из колонии, экс-чиновник пьет чай и общается на кухне с матерью.
Экс-чиновник хочет жить в России и заниматься правозащитой
По словам самого Митволя, после освобождения он хочет жить в России — о своих планах экс-чиновник рассказал РИА Новости. Он планирует заниматься правозащитной деятельностью, поскольку у него есть юридическое образование.
При этом адвокат Шолохов в беседе с Daily Storm отметил, что его подзащитный, отсидевший свой срок «до звонка», очень «подсадил здоровье» и жалуется на его состояние.
Митволь требует пересмотра своего дела
Между тем защита Олега Митволя на минувшей неделе подала в Генпрокуратуру ходатайство о пересмотре его уголовного дела о хищении при строительстве метро в Красноярске.
Адвокат Шолохов пояснил, что за то время, пока его клиент отбывал наказание, в законную силу вступил приговор по другому делу, обстоятельства которого говорят в пользу того, что Митволь не мог совершить преступление, в котором вынужден был признаться (защитник не стал раскрывать подробности об этом втором приговоре).
Митволь надеется, что ему удастся добиться справедливости. Вместе с тем его адвокат указал, что у экс-чиновника накопилось очень много бытовых вопросов, которые он намерен решить. Своими планами Митволь не делится, но «человек с таким опытом и знаниями найдет себе применение в гражданской жизни», отметил его защитник.
Экс-замглавы Росприроднадзора осудили в 2023 году
14 сентября 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска признал Олега Митволя виновным в хищении 951 миллиона рублей при строительстве метро в городе — он был осужден на 4,5 года лишения свободы.
На слушаниях в особом порядке Митволь подтвердил свое признание вины и рассказал о проблемах со здоровьем, которые у него появились во время пребывания в СИЗО. Кроме того, он заявлял, что у него украли все не арестованные деньги и имущество, а неизвестные якобы покушались на его семью.
По версии следствия, в 2019 году правительство Красноярского края и учрежденная Митволем компания «КрасноярскТИСИЗ» заключили контракт для корректировки проектно-сметной документации строительства метро. Однако подрядчик не выполнил условия и предоставил фиктивные документы.
Митволю отказывались смягчать наказание
В ноябре минувшего года Московский областной суд отказался смягчить наказание осужденному Митволю. По данным издания «Коммерсантъ», администрация колонии указала, что экс-чиновник не встал на путь исправления. Кроме того, Митволь и его родные возместили лишь 2,1 миллиона рублей из общей суммы ущерба на сумму 951 миллион рублей.
Вместе с тем его защита указывала, что он добросовестно работал в колонии и раскаивался в содеянном. К дисциплинарной ответственности Митволь не привлекался, взысканий не получал и имел одно поощрение. Известно, что осужденный в подмосковной ИК-6 работал заведующим хозяйством клуба.
Ранее, в сентябре 2025 года, Мособлсуд отказал осужденному экс-чиновнику в условно-досрочном освобождении. Тогда же стало известно, что Митволю было отказано и в помиловании.