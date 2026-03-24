На Украине заявили о приближении ВС России к Запорожью

Times of Ukraine: ВС России отделяет от Запорожья 14 километров

Вооруженные силы (ВС) России отделяет от Запорожья (административный центр Запорожской области, подконтрольный Вооруженным силам Украины город, ВСУ контролируют менее трети территории — прим. «Ленты.ру») 14 километров. Об этом сообщает издание Times of Ukraine в Telegram.

«14 километров осталось россиянам до Запорожья», — сказано в публикации.

Издание утверждает, что российские войска начали весенне-летнее наступление на фронте. Об активизации ВС России сообщал и украинский лидер Владимир Зеленский. Официально российское оборонное ведомство такую информацию не подтверждало.

Ранее российский военкор Дмитрий Кулько рассказал о прорыве обороны украинских войск в Запорожской области. По словам военкора Дмитрия Кулько, российские войска совершили мощный рывок у Каховского водохранилища.

В Минобороны России также рассказали, что в ночь на 24 марта нанесли массированный удар по территории Украины. Удары наносились по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, которые производили различные типы ракет и комплектующие к ним.

