Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:14, 24 марта 2026

На Украине заявили о приближении ВС России к Запорожью

Times of Ukraine: ВС России отделяет от Запорожья 14 километров
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России отделяет от Запорожья (административный центр Запорожской области, подконтрольный Вооруженным силам Украины город, ВСУ контролируют менее трети территории — прим. «Ленты.ру») 14 километров. Об этом сообщает издание Times of Ukraine в Telegram.

«14 километров осталось россиянам до Запорожья», — сказано в публикации.

Издание утверждает, что российские войска начали весенне-летнее наступление на фронте. Об активизации ВС России сообщал и украинский лидер Владимир Зеленский. Официально российское оборонное ведомство такую информацию не подтверждало.

Ранее российский военкор Дмитрий Кулько рассказал о прорыве обороны украинских войск в Запорожской области. По словам военкора Дмитрия Кулько, российские войска совершили мощный рывок у Каховского водохранилища.

В Минобороны России также рассказали, что в ночь на 24 марта нанесли массированный удар по территории Украины. Удары наносились по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, которые производили различные типы ракет и комплектующие к ним.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok