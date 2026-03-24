17:36, 24 марта 2026Спорт

Назван фаворит бомбардирской гонки РПЛ

Аналитики назвали Кордобу фаворитом букмекерской гонки РПЛ
Владислав Уткин
Владислав Уткин
Джон Кордоба

Джон Кордоба. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Букмекеры предсказали победу форварда «Краснодара» Джона Кордобы в бомбардирской гонке Российской Премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики оценивают шансы колумбийского нападающего с коэффициентом 2,50. Отмечается, что до матча 22-го тура РПЛ с «Пари НН», в котором он оформил покер, коэффициент равнялся 8,00.

Теперь на счету Кордобы 13 голов в 20 матчах, он является самым забивным игроком чемпионата России. На один мяч от него отстают полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков и нападающий «Балтики» Брайан Хиль.

Ранее стало известно, что россиянин выиграл более миллиона рублей благодаря победам «Реала» и «Страсбура». Коэффициент на его экспресс из двух событий составил 560.

    Последние новости

    Раскрыт провокатор затягивания войны США против Ирана

    Перечислены вредные функции смартфонов Samsung

    Набиуллина заявила о развороте инфляции

    Семь дружных собак сбежали с бойни и попали на видео

    Всех застрявших россиян вывезли из третьих стран на фоне кризиса на Ближнем Востоке

    Опубликован первый кадр из нового сериала о Гарри Поттере

    В Армении рассказали об интересах Азербайджана в принятии новой Конституции

    Стране Европы предложили выбрать между диалогом с Россией и гибелью

    Оценены шансы Овечкина открыть вторую тысячу голов в следующем матче НХЛ

    Раскрыты последствия взрыва дома в Севастополе

    Все новости
