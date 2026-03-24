Назван фаворит бомбардирской гонки РПЛ

Аналитики назвали Кордобу фаворитом букмекерской гонки РПЛ

Букмекеры предсказали победу форварда «Краснодара» Джона Кордобы в бомбардирской гонке Российской Премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики оценивают шансы колумбийского нападающего с коэффициентом 2,50. Отмечается, что до матча 22-го тура РПЛ с «Пари НН», в котором он оформил покер, коэффициент равнялся 8,00.

Теперь на счету Кордобы 13 голов в 20 матчах, он является самым забивным игроком чемпионата России. На один мяч от него отстают полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков и нападающий «Балтики» Брайан Хиль.

