Оценены шансы Овечкина открыть вторую тысячу голов в следующем матче НХЛ

Коэффициент на гол хоккеиста Овечкина в матче с «Сент-Луисом» составляет 2,55

Букмекеры оценили шансы нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина на 1001-й гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сент-Луис Блюс». Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Коэффициент на заброшенную шайбу хоккеиста составляет 2,55. Это первая игра «Вашингтона» после тысячной шайбы капитана. Победа «Сент-Луиса» в основное время оценивается коэффициентом 2,46, «Вашингтона» — 2,50.

Овечкин забросил тысячную шайбу в НХЛ 22 марта в матче против «Колорадо Эвеланш». Теперь на счету россиянина 923 гола в 1562 матчах в чемпионатах лиги и 77 шайб в 161 встрече в плей-офф.

Овечкин сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки по общему количеству заброшенных шайб с учетом плей-офф до 16 голов. На счету Гретцки суммарно 1016 голов.