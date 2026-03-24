21:19, 24 марта 2026

Предсказан счет в матче между сборными России и Никарагуа

Аналитики уверены, что сборная России по футболу разгромит Никарагуа
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Букмекеры предсказали счет в товарищеском матче между сборными России и Никарагуа. Об этом сообщает Sports.

Аналитики уверены, что российская команда одержит разгромную победу над соперником. Коэффициент на крупную победу команды Валерия Карпина — 1,46. За 10,00 можно поставить на то, что Никарагуа не проиграет.

В 2025 году подопечные Карпина пять раз громили соперников: Боливию (3:0), Катар (4:1), Белоруссию (4:1), Замбию и Гренаду (по 5:0).

Матч между сборными России и Никарагуа пройдет 27 марта в Краснодаре. Игра стартует в 19:30 по московскому времени.

Сборная России с весны 2022 года отстранена от всех соревнований под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команда может проводить только товарищеские матчи.

