Солистка «Тату» ответила на скандальное интервью Губина

Лена Катина не согласилась со словами Губина об отсутствии гениев в шоу-бизнесе

Солистка группы «Тату» Лена Катина оценила заявление Андрея Губина об отсутствии гениев в российском шоу-бизнесе. Ее слова передает KP.RU.

Исполнительница сообщила, что не разделяет мнение коллеги, хотя безумно любит его творчество. «Очень много талантливых людей. А насколько они гениальны — будут решать следующие поколения», — считает Катина.

В то же время певица отметила, что рада возвращению Губина «в общество» после длительного отсутствия. Она назвала исполнителя «своего рода гением» и подчеркнула, что очень его уважает.

В начале марта Андрей Губин дал интервью Ксении Собчак. В беседе с журналисткой звезда 1990-х раскритиковал лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова за шепелявость и профнепригодность, рассказал о своих проблемах со здоровьем и назвал причину отказа от возвращения на сцену.