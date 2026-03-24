Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:24, 24 марта 2026Культура

Солистка «Тату» ответила на скандальное интервью Губина

Лена Катина не согласилась со словами Губина об отсутствии гениев в шоу-бизнесе
Ольга Коровина

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Солистка группы «Тату» Лена Катина оценила заявление Андрея Губина об отсутствии гениев в российском шоу-бизнесе. Ее слова передает KP.RU.

Исполнительница сообщила, что не разделяет мнение коллеги, хотя безумно любит его творчество. «Очень много талантливых людей. А насколько они гениальны — будут решать следующие поколения», — считает Катина.

В то же время певица отметила, что рада возвращению Губина «в общество» после длительного отсутствия. Она назвала исполнителя «своего рода гением» и подчеркнула, что очень его уважает.

В начале марта Андрей Губин дал интервью Ксении Собчак. В беседе с журналисткой звезда 1990-х раскритиковал лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова за шепелявость и профнепригодность, рассказал о своих проблемах со здоровьем и назвал причину отказа от возвращения на сцену.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Россию начали ехать мигранты из новой страны

    В Госдуме высказались об идее закрыть дома престарелых

    Титов предсказал скорое возвращение российского футбола на международную арену

    Стало известно о смерти российского командира спустя полгода нахождения на СВО

    Страна БРИКС решила покупать нефть где угодно

    Российский разработчик замены Microsoft Office начал массовые сокращения

    Начальник котельной Минобороны России раскаялся

    Гоблин рассказал о «клиническом диагнозе» Украины

    Глава МИД Венгрии Сийярто снял пародию на старый номер Зеленского

    Солистка «Тату» ответила обвинившему психологов в разрушении семей Джигану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok