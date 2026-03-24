02:12, 24 марта 2026Из жизни

Сотрудница школы сравнила пенис мужа и 13-летнего ученика и помешалась на нем

В США сотрудница школы помешалась на 13-летнем ученике и совратила его
Олег Парамонов
Фото: Greeley Police Department

В США 34-летняя сотрудница школы Бренда Меза при опросе в полиции рассказала, что пенис 13-летнего ученика оказался больше, чем у ее мужа. Об этом сообщает издание New York Post.

Меза с 2020 года работала на разных должностях в школах города Грили, штат Колорадо: была секретарем, тренером по кроссу, иногда заменяла других учителей. В феврале ее заподозрили в том, что она совратила подростка.

Сотрудники полиции опросили женщину. Она призналась, что помешалась на одном из 13-летних учеников. Меза считала, что они были знакомы в прошлой жизни, и ревновала, когда он разговаривал со сверстницами. Ей также представился случай сравнить его пенис с пенисом мужа. Результат оказался не в пользу супруга.

Ранее сообщалось, что после завершения расследования Меза пустилась в бега. С 25 февраля учительница перестала появляться в школе, а потом, как предполагает полиция, уехала из штата. Ее разыскивают.

