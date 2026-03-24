Стала известна истинная причина отказа Трампа от ультиматума Ирану

Bloomberg: Трамп не атаковал Иран из-за предупреждения стран Персидского залива

Президент США Дональд Трамп отказался от своего 48-часового ультиматума Ирану после того, как американские союзники и страны Персидского залива предупредили Вашингтон об опасности такой атаки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Решение Трампа было принято после того, как некоторые союзники предупредили, что война быстро превращается в катастрофу (...). Региональные партнеры сообщили США, что после окончания конфликта Иран практически неизбежно превратится в несостоявшееся государство (failed state) из-за непоправимого ущерба, нанесенного инфраструктуре», — передает агентство слова источников.

Авторы материала отметили, что ближневосточные страны воспринимают заявления Трампа об прекращении ударов по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре «как пятидневную отсрочку».

Ранее Трамп заявил, что США и Иран провели «продуктивные переговоры» по вопросу урегулирования конфликта между странами. Он отметил, что приказал Пентагону прекратить все военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней.

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.