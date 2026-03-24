Врачи «Реала» лечили не то колено Мбаппе

23:35, 24 марта 2026

Футболист Мбаппе играл с травмой колена из-за ошибки врачей «Реала»
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ana Beltran / Reuters

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе продолжал играть с травмой колена из-за ошибки врачей клуба. Об этом сообщает The Athletic.

Врачи изначально провели МРТ не той ноги. Травма возникла после матча с «Сельтой» 7 декабря прошлого года. Мбаппе пропустил игры в январе и феврале, но сначала обследование показало норму — из-за путаницы с правым коленом вместо левого. Он вышел в трех поединках, несмотря на признаки воспаления. Повторное сканирование выявило надрыв задней крестообразной связки.

В декабре 2025 года Мбаппе подорожал. Transfermarkt оценил стоимость футболиста в 200 миллионов евро.

Мбаппе перешел в «Реал» из ПСЖ в 2024 году. Вместе с мадридцами он выиграл Межконтинентальный кубок и Суперкубок УЕФА. В составе сборной Франции форвард стал чемпионом мира-2018 и победителем Лиги наций в сезоне-2020/2021.

