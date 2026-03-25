Карпин рассказал о совмещении работы в сборной России и московском «Динамо»

20:38, 25 марта 2026

Карпин назвал ошибкой совмещение работы в сборной России и московском «Динамо»
Владислав Уткин
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал об опыте совмещения работы в национальной команде и московском «Динамо». Его слова приведены на Youtube-канале «Коммент.Шоу».

«Я ошибался? Скорее всего. И что теперь? Ну, ошибся, допустим. "Валерий Георгиевич, вы ошиблись, что пошли в "Динамо"? Я говорю: "Да, ошибся". Дальше что? Таких ошибок больше не будет. Будут другие ошибки», — сказал Карпин.

Также наставник национальной сборной рассказал о том, что мешало его работе в «Динамо». «То, что случилось, останется там. Я знаю, что случилось, с моей точки зрения, окей? Все. Поэтому я решил закончить с "Динамо". Я знаю, из-за чего, почему и как, но не собираюсь здесь выносить это», — подчеркнул Карпин.

57-летний специалист возглавляет сборную России с июля 2021 года. В «Динамо» Карпин пришел летом 2025-го. 17 ноября того же года он объявил об уходе из московского клуба. На тот момент бело-голубые занимали десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги с 17-ю очками после 15 матчей.

