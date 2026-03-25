Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
19:45, 25 марта 2026

Оценены шансы сборной Украины пройти полуфинал отбора на ЧМ-2026

Владислав Уткин
Игроки сборной Украины. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Аналитики оценили шансы сборной Украины пройти полуфинал отбора на чемпионат мира-2026 по футболу. Об этом сообщает Sport24.

Шведов назвали фаворитами в борьбе с украинцами. Коэффициент на их победу в основное время равен 2,50. Успех Украины оценивается за 2,95. На ничью принимают ставки с коэффициентом 3,20.

С учетом дополнительного времени и серии пенальти победу украинцев оценивают за 2,02. На проход шведов принимают ставки за 1,78.

Полуфинальный матч европейского отбора на ЧМ-2026 между сборными Украины и Швеции пройдет в испанской Валенсии 26 марта. Игра начнется в 22:45 по московскому времени.

Ранее букмекеры предсказали исход товарищеского матча сборных России и Никарагуа. Они считают, что россияне одержат разгромную победу. Игра пройдет в Краснодаре 27 марта, начало в 19:30 по московскому времени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok