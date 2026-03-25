Оценены шансы сборной Украины пройти полуфинал отбора на ЧМ-2026

Швецию назвали фаворитом в борьбе с Украиной в отборе на ЧМ-2026

Аналитики оценили шансы сборной Украины пройти полуфинал отбора на чемпионат мира-2026 по футболу. Об этом сообщает Sport24.

Шведов назвали фаворитами в борьбе с украинцами. Коэффициент на их победу в основное время равен 2,50. Успех Украины оценивается за 2,95. На ничью принимают ставки с коэффициентом 3,20.

С учетом дополнительного времени и серии пенальти победу украинцев оценивают за 2,02. На проход шведов принимают ставки за 1,78.

Полуфинальный матч европейского отбора на ЧМ-2026 между сборными Украины и Швеции пройдет в испанской Валенсии 26 марта. Игра начнется в 22:45 по московскому времени.

