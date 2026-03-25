Перехват украинской «Майи» российским «Лисом-2» попал на видео

Перехват украинского дрона-обманки «Майя» беспилотником «Лисом-2» с захватом цели Вооруженных сил (ВС) России попал на видео. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Военный Осведомитель».

«Постепенно все новые зенитные дроны появляются на вооружении ВС РФ», — отмечает издание.

Ранее госкорпорация «Ростех» сообщила, что холдинг «Росэл» создал устройство «ПРЕС-ВМ» для защиты работающего в потенциально опасных зонах автотранспорта от дронов.

Также в марте «Военный Осведомитель» заметил, что российский наземный робототехнический комплекс «Варан» в зоне проведения специальной военной операции показался с пусковой установкой переносного противотанкового ракетного комплекса «Корнет».