Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:09, 25 марта 2026

Раскрыта особенность атак ВСУ на Кронштадт

Shot: ВСУ атаковали Ленинградскую область в несколько заходов
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ленинградскую область, в том числе входящий в состав Санкт-Петербурга город-порт Кронштадт, в несколько заходов. Особенность налета на регион России раскрыл Shot в Telegram.

Предварительно, дроны запускались из двух областей Украины — Черниговской и Житомирской. «ВСУ пускали беспилотники небольшими стаями в несколько заходов», — говорится в тексте поста.

По данным канала, атака совершалась с помощью беспилотников типа FP-1 и «Лютый», которые способны преодолевать расстояния до 1000-1200 километров.

На данный момент специалисты изучают уцелевшие части дронов. Сообщается, что на некоторых из них осталась неразорвавшаяся взрывчатка.

Ранее сообщалось, что в результате атаки повреждения получили несколько жилых домов и автомобилей в Кронштадте. В сети появились кадры взрывов в городе во время массированной атаки ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok