Россиянин поставил на киберспорт 250 рублей и выиграл 266 тысяч

Россиянин поставил на восемь матчей в киберспорте 250 рублей и выиграл 266 тысяч

Клиент букмекерской компании (БК) сделал экспресс-ставку на восемь событий киберспортивного турнира по Dota2 ESL One Birmingham 2026. Об этом сообщает Betonmobile.

Общий коэффициент ставки составил 1066,30. Самый высокий коэффициент в купоне был у прогноза на победу Aurora Gaming над Team Falcons (5,00).

Все поединки сложились так, как прогнозировал россиянин. Он смог выиграть 266 тысяч со ставки в 250 рублей.

Ранее клиент БК поставил 5,3 миллиона рублей на победу магнитогорского «Металлурга» над новосибирской «Сибирью» в первом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Ставка россиянина сыграла. Он пополнил свой счет почти на 8,7 миллиона рублей.