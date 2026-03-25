Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
11:33, 25 марта 2026Спорт

Россиянин поставил на киберспорт 250 рублей и выиграл 266 тысяч

Россиянин поставил на восемь матчей в киберспорте 250 рублей и выиграл 266 тысяч
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Клиент букмекерской компании (БК) сделал экспресс-ставку на восемь событий киберспортивного турнира по Dota2 ESL One Birmingham 2026. Об этом сообщает Betonmobile.

Общий коэффициент ставки составил 1066,30. Самый высокий коэффициент в купоне был у прогноза на победу Aurora Gaming над Team Falcons (5,00).

Все поединки сложились так, как прогнозировал россиянин. Он смог выиграть 266 тысяч со ставки в 250 рублей.

Ранее клиент БК поставил 5,3 миллиона рублей на победу магнитогорского «Металлурга» над новосибирской «Сибирью» в первом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Ставка россиянина сыграла. Он пополнил свой счет почти на 8,7 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok