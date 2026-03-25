15:01, 25 марта 2026Бывший СССР

Захарова: Зеленский проявляет цинизм, отправляя экспертов на Ближний Восток
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский проявляет цинизм, отправляя экспертов по борьбе с дронами на Ближний Восток и при этом требуя помощи от своих партнеров. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат уточнила, что, по словам украинского лидера, свыше 200 экспертов находятся в странах региона, а еще 30 готовятся к отправке. Она также напомнила, что до этого украинские власти уже отправляли своих военных в Африку.

«Представляете, какой цинизм? Он все время говорит, что ему всего не хватает, и просит побольше денег, а своих собственных так называемых экспертов отправляет в зону Персидского залива. Но ведь мы же знаем, что и на Африканский континент до этого он уже отправлял головорезов-вэсэушников», — сказала она.

Владимир Зеленский 13 марта заявил, что Украина уже отправила экспертные группы по борьбе с дронами в три страны Ближнего Востока. Он выразил уверенность, что странам Ближнего Востока необходимы украинские технологии, пилоты и военные.

Ранее, 3 марта, безэкипажные катера Украины атаковали с территории Ливии российское судно, перевозившее сжиженный природный газ. В тот момент танкер находился в непосредственной близости от территориальных вод государства-члена Евросоюза Республики Мальта в Средиземном море, сообщили в Минтрансе.

