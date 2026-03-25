20:04, 25 марта 2026

В Никарагуа оценили уровень российского футбола

В Никарагуа уровень российского футбола назвали одним из самых высоких в мире
Владислав Уткин
Владислав Уткин
Игроки сборной России

Игроки сборной России. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Главный тренер сборной Никарагуа Отониэль Оливас оценил уровень российского футбола. Он назвал его одним из самых высоких в мире. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Многие ваши игроки сейчас выступают в лучших европейских чемпионатах. Надеемся, что будем соответствовать этому уровню», — сказал Оливас.

Также наставник латиноамериканской команды рассказал о том, как она добиралась в Краснодар на товарищеский матч со сборной России. «Мы счастливы оказаться в России. Все вокруг дружелюбны и приветливы. Перелет получился очень длинным с пересадкой в Стамбуле. Но все это отойдет на второй план в день матча», — отметил Оливас.

Товарищеская встреча между сборными России и Никарагуа пройдет в Краснодаре 27 марта. Игра начнется в 19:30 по московскому времени. Ранее букмекеры заявили, что поединок завершится крупной победой российской команды.

