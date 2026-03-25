Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:03, 25 марта 2026

Загадочные «квадраты» на ударивших по Ирану B-2 вызвали недоумение

Иван Потапов
Фото: Gene Blevins / Globallookpress.com

На носке крыла двух ударивших по Ирану в рамках операции Epic Fury (Эпическая ярость) американских стратегических бомбардировщиков B-2 можно заметить загадочные «квадраты», появление которых вызывает недоумение. Об этом пишет обозреватель портала TWZ Тайлер Роговей.

Автор, проанализировав снимки Центрального командования Вооруженных сил США, отмечает, что B-2 «наносят сокрушительные удары, о чем свидетельствует изображение, по крайней мере, на одной из створок шасси». «Помимо опознавательных знаков, некоторые новые элементы, появившиеся вдоль огромных передних кромок крыльев самолета, мягко говоря, вызывают недоумение», — говорится в публикации.

Внимание обозревателя на фотографиях двух B-2, готовящихся к взлету с аэродрома Уайтман для выполнения очередной миссии по нанесению ударов с воздуха по Ирану 17 марта, привлекли «белые прямоугольники с черными рамками, приклеенные к передним кромкам крыльев бомбардировщика B-2». «Прямоугольники зеркально отражают друг друга вблизи верхней и нижней передних кромок и, по всей видимости, закреплены с помощью авиационного скотча, чтобы максимально снизить радиолокационную заметность самолета», — пишет автор.

Роговей напоминает, что подобные решения использовались ранее при испытаниях B-2, и допускает, что ВВС США могли скотчем скрыть новые датчики, которые получил самолет.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

«Как и со многими вещами, связанными с [B-2] Spirit, мы просто не знаем, что перед нами», — заключает автор, считая данный самолет «американской иконой» и «национальным достоянием».

В августе прошлого года полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что пролетом бомбардировщика B-2 и четырех истребителей F-22 над головой президента России Владимира Путина во время саммита лидеров РФ и США на Аляске Вашингтон отдал честь и показал воздушную мощь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия пережила самую массированную атаку ВСУ за год. Под удар попал Кронштадт, атакован крупнейший порт Балтийского моря

    Россиянам перечислили портящие зубы продукты без сахара

    Раскрыто опасение Нетаньяху из-за США и Ирана

    Россиянин поставил на киберспорт 250 рублей и выиграл 266 тысяч

    Мужчина несколько лет насиловал малолетнюю падчерицу в российском регионе

    Иран опроверг факт ведения переговоров с США

    Российские войска ударили по аэродрому ВСУ в Миргороде

    В России заявили о назревших ударах по целям в Европе

    В Госдуме задумались об эффективности запретов

    В ЕС признали зависимость от одной группы товаров из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok