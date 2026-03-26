Букмекеры назвали фаворита в поединке Мэйуэзер — Пакьяо

Аналитики считают Мэйуэзера фаворитом в поединке с Пакьяо

Букмекеры назвали фаворита в боксерском поединке Мэйуэзер — Пакьяо. Об этом сообщает Betonmobile.

На победу Мэйуэзера ставки принимаются с коэффициентом 1,60. Успех Пакьяо оценивается коэффициентом 2,70.

Наименее популярным среди букмекеров является ничейный результат. Ставки на него принимаются с коэффициентом 12,00.

48-летний Мэйуэзер и 47-летний Пакьяо встретятся на ринге 19 сентября. Ранее эти боксеры сходились между собой в 2015 году, тогда американский спортсмен одержал победу по очкам над филиппинцем (118-110, 116-112, 116-112).

В активе Мэйуэзера 50 боев в профессиональной карьере. Непобежденный американец последний раз выходил на ринг в 2017 году, когда победил ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора. Пакьяо провел 73 поединка, в которых одержал 62 победы и потерпел 8 поражений при 3 ничьих. Его последний бой, состоявшийся в июле 2025 года с мексиканцем Марио Барриосом, завершился ничьей.