20:44, 26 марта 2026

Карпин назвал основного вратаря сборной России в матче с Никарагуа

Матвей Сафонов сыграет в воротах сборной России в матче с Никарагуа
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал основного вратаря команды в товарищеском матче с Никарагуа. Об этом сообщает ТАСС.

В воротах российской команды сыграет вратарь ПСЖ Матвей Сафонов. «Выйдет точно в основном составе, а дальше посмотрим, как пойдет», — заявил в разговоре с журналистами Карпин.

Товарищеский матч между сборными России и Никарагуа пройдет в Краснодаре 27 марта. Начнется встреча в 19:30 по московскому времени.

Сафонов в текущем сезоне провел 16 матчей, в которых пропустил 17 голов. В семи играх вратарь сохранил свои ворота на замке. Ранее Сафонов вошел в символическую сборную недели Лиги чемпионов после того, как сделал девять сейвов и оформил голевую передачу в гостевом матче 1/8 финала турнира с «Челси».

