12:06, 26 марта 2026Мир

В Израиле сообщили об устранении командующего ВМС КСИР

«12 канал»: Командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири убит в Иране
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Hossein Zohrevand / Tasnim News Agency

Командующий Военно-морских сил (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири убит в результате удара Израиля по Ирану. Об этом сообщает израильский «12 канал».

«Командир ВМС КСИР Алиреза Тангсири, ответственный за закрытие Ормузского пролива, был убит в Бандар-Аббасе ночью», — говорится в сообщении.

Ранее Иран отверг предложения США по завершению конфликта и выдвинул Вашингтону пять встречных условий. Высокопоставленный иранский чиновник отметил, что Тегеран прекратит боевые действия тогда, когда сам этого захочет и когда будут выполнены его требования.

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

