07:29, 26 марта 2026

Global Times: США стоит вернуться к рациональной политике в отношении Китая
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

США следует вернуться к рациональной политике в отношении КНР, чтобы обеспечить стабильность в двусторонних связях и избежать недоразумений. С таким призывом к Соединенным Штатам обратилась китайская газета Global Times.

Как утверждается в публикации, 2026 год является переломным в отношениях двух стран, так как они «вступают в новую критическую фазу». «Возвращение к прагматичной и рациональной политике США в отношении Китая должно стать ключевым условием для обеспечения долгосрочной стабильности двусторонних отношений. В то же время формирование правильного понимания Китая является необходимой основой для предотвращения недоразумений и ошибочных суждений», — отмечает Global Times.

Как утверждают авторы материала, история неоднократно демонстрировала, что и Пекин, и Вашингтон выигрывают от сотрудничества и проигрывают от конфронтации. В КНР отмечали, что вопрос стратегического восприятия всегда остается фундаментальным для отношений двух государств, подобно первой пуговице на рубашке: если она застегнута неправильно, то все последующие усилия пойдут наперекосяк.

Политика Китая в отношении Штатов остается последовательной, стабильной и предсказуемой, акцентируя взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество, подчеркивает газета. Вашингтону стоит приложить больше усилий, чтобы отказаться от предвзятости в отношении Пекина, лучше понять его реалии и признать долгосрочную траекторию экономического и социального развития Китая, резюмирует Global Times.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что намерен посетить Китай в апреле 2026 года, однако позднее он попросил китайскую сторону отложить встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на фоне войны Соединенных Штатов и Ирана. Сообщалось, что Китай был разочарован данным решением.

