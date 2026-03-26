15:54, 26 марта 2026

В России оценили переданный Киеву беззащитный Leopard

«Взгляд»: Передача Киеву экспериментального Leopard 1А5ВЕ — это реклама
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Экспериментальный танк Leopard 1А5ВЕ с новой башней Cockerill 3105, который компания John Cockerill передала Киеву, не сможет выжить в условиях специальной военной операции (СВО). Возможности машины оценила газета «Взгляд».

Автор напомнил, что базовый Leopard 1 отличает недостаточная защита. Корпус состоит из листов брони толщиной до 70 миллиметров. «Это меньше, чем даже у знаменитого советского Т-34-85. Даже тогда большинство экспертов считало такую бронезащиту допустимой разве что для БТР и совершенно недостаточной для танка», — говорится в публикации. Судя по имеющимся снимкам, защищенность экспериментального Leopard 1А5ВЕ осталась на прежнем уровне.

Главным отличием машины стала башня с новым орудием калибра 105 миллиметров, которое адаптировали для стрельбы с закрытых позиций. Автор подчеркнул, что такая пушка слишком слаба для использования в качестве орудия самоходной артиллерийской установки (САУ). Он допустил, что Leopard с новой башней отправили на Украину в рекламных целях. Производитель сможет заявить о проверке разработки в боевых условиях.

Материалы по теме:
Есть пробитие! Как в России научились уничтожать любые танки противника
Есть пробитие!Как в России научились уничтожать любые танки противника
27 октября 2023
Украина хочет использовать против российской армии танки НАТО. Какие слабые места есть у Abrams, Challenger и Leopard?
Украина хочет использовать против российской армии танки НАТО.Какие слабые места есть у Abrams, Challenger и Leopard?
9 февраля 2023

Ранее в сети появился снимок, демонстрирующий переданный Киеву Leopard c башней Cockerill 3105. Двухместный модуль оснащен автоматом заряжания.

