20:56, 26 марта 2026

Зеленский назвал число вернувшихся из плена солдат ВСУ с 2022 года

Зеленский: 8,6 тысячи солдат ВСУ вернулись из плена с 2022 года
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Около 8,6 тысячи солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) вернулись из плена с 2022 года. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал годовщину основания координационного штаба по работе с пленными. «Уже 8669 наших людей вернулись [за четыре года работы штаба]», — подчеркнул Зеленский.

Ранее МИД России сообщал, что Москва передала Киеву более 12 тысяч тел украинских военнослужащих с июня 2025 года. Это в 60 раз больше, чем количество переданных останков со стороны Украины.

Последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 5 и 6 марта. Тогда помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский объяснил, что процедура проходит в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах в Женеве.

