50-летний экс-капитан сборной России пробежал 73 километра за шесть часов

50-летний экс-капитан сборной России Алексей Смертин пробежал 73 километра за шесть часов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Провел контрольную тренировку перед суточным бегом. Итог: за шесть часов — 73 километра. Спасибо всем, кто приехал поддержать и бежал рядом — и шесть часов, и меньше. Это действительно помогает держать темп и дистанцию», — написал Смертин.

Также бывший футболист добавил, что вместе с ним участие в забеге принимал олимпийский чемпион в беге на 800 метров Юрий Борзаковский. «Спокойно добавил темпа, по-дружески и вовремя!» — отметил Смертин.

В апреле 2025 года Смертин пробежал 252-километровый марафон в пустыне Сахара. В течение футбольной карьеры он выступал за московские «Локомотив» и «Динамо», французский «Бордо», а также английские «Челси», «Портсмут», «Чарльтон» и «Фулхэм». За сборную России Смертин провел 55 матчей.